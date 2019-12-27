Россия запустит газопровод "Северный поток-2" до конца 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, передает РИА Новости в Телеграме.

Как сообщил министр, одним из вариантов достройки газопровода - трубоукладчик "Академик Черский", но для этого потребуется время на его дополнительную подготовку. В данный момент судно, принадлежащее Газпрому, находится в порту Находки.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что завершение проекта строительства газопровода "Северный поток-2" займет еще несколько месяцев.

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Также мы писали, что "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража. "С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".