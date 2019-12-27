Патрульная полиция Киева опубликовала видео ДТП, которое произошло 26 декабря с участием пешехода на улице Вышгородской. Ролик опубликован в YouTube полиции.

Наезд на пожилого мужчину произошел около 7 часов утра. На записи с двух камер уличного видеонаблюдения заметно, что мужчина переходил дорогу на красный свет, уже практически преодолел половину дороги и был сбит легковушкой.

Видео: YouTube/ Патрульна поліція Києва

По словам водителя ВАЗ, совершившего наезд, он двигался на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП 70-летний пешеход получил травмы.

Скриншот: Facebook/ kyivpatrol

Прибывшие на место аварии патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств ДТП и медиков. Последние госпитализировали пострадавшего в больницу. О тяжести полученных им травм не сообщается.

Похожий случай произошел на днях в Киевской области. Вечером 23 декабря автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Между тем в МВД планируют серьезно ужесточить наказания для водителей за наезд на людей.