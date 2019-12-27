В четверг, 26 декабря, отряд отдела "Золочев" Харьковского отряда на автомобиле Renault-Duster попал в ловушку - установленные в луже металлические штыри с заостренными верхушками.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Вчера около обеда пограничный наряд от отдела "Золочев" Харьковского отряда патрулировал служебным автомобилем "Renault-Duster" вблизи н. п. Басово. За километр от государственной границы автомобиль наткнулся на замаскированные в луже "ежи" - сваренные металлические штыри с заостренными верхушками. Как следствие - два колеса автомобиля были повреждены", - говорится в сообщении.

Как оказалось, неизвестные установили на дороге 10 "ежей" кустарного производства. Как отмечается, скорее всего, лица, причастные к противоправной деятельности на границе, пытаются таким образом помешать правоохранителям выполнять служебные обязанности.

Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України

К Золочевского ОП ГУНП в Харьковской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР по ч. 1 ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Продолжаются следственные действия по установлению причастных лиц.

Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

Напомним, в конце прошлого месяца неизвестные лица облили кислотой и повредили колеса автомобиля "Нива", принадлежащего заместителю начальника этого же отдела пограничной службы.

Всего в этом году зафиксировано более ста подобных случаев, среди которых более 25 случаев - применение насилия, около 10 – повреждений имущества, больше 20 – угроз физического насилия, более 50 – создание препятствий служебной деятельности.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну гуманитарную помощь для польских семей.