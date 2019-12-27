Раритетный лимузин, который ранее принадлежал Иосифу Сталину и минувшей ночью был угнан в Москве, в последние годы был собственностью строительного магната из Одессы Руслана Тарпана.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Одесского горсовета Игорь Дмитриев.

"Уникальный автомобиль ЗИС-115, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин, оценили в €2,5 млн. Я хорошо знаком с владельцем. Необходимо отметить, что это далеко не единственный его авто-раритет. У Руслана Тарпана довольно большая коллекция машин, в том числе служебные авто, на которых возили американских президентов, советских лидеров (не только Сталина), Чаушеску и пр. Коллекцию Руслан собирал для размещения в автомобильном музее, который собирался построить в Одессе", - написал Дмитриев.

Автор поста уточнил, что часть коллекции раритетных авто после реставрации осталась временно в Москве.

"Сталинский ЗИС, если не ошибаюсь, вообще с историей. После генералиссимуса автомобиль работал и в кино, и в качестве тировой мишени. Был с трудом восстановлен и приведен в рабочее состояние. Вот и уехал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Руслан Тарпан. Фото: dumskaya.net

Стоит отметить, что Руслан Тарпан был объявлен в международный розыск в 2017 году. На родине его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. В рамках уголовного дела часть активов Тарпана арестованы судом. Сам бизнесмен сбежал от уголовного преследования за границу.

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