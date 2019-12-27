Финансовый директор американской сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая 26 декабря.

Об этом информируют западные издания со ссылкой на сообщении компании, которая управляет крупнейшей в мире сетью пиццерий по обороту.

51- летний Бауэрнфайнд находился на отдыхе с женой и дочерью на Маврикии и скончался во время сноркелинга - плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. Подробности инцидента пока не сообщаются.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сказал главный исполнительный директор Domino's Дэвид Уайлд в связи с происшедшим.

Дэвид Бауэрнфайнд. Фото: financialdirector.co.uk

Бауэрнфайнд был назначен постоянным финансовым директором компании в октябре 2018 года после того, как некоторое время занимал эту должность на временной основе. Ранее он был финансовым директором в компании по распространению газет и доставке посылок Connect Group.

В прошлом году "Страна" рассказывала, как Domino's Pizza Russia остановили акцию с бесплатной пиццей за татуировку из-за огромного числа желающих.

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