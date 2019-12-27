Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о похолодании и сильном ветре в субботу, 28 декабря. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, ожидается сильный ветер на Правобережной Украине. Кроме порывистого ветра, на западе Украины, в большинстве областей севера, центра и даже юга (Одесская, Николаевская) ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Синоптик предупреждает, что на дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и, через плотные облака, с плохой видимостью, особенно вечером.

На Востоке Украины, в Днепре, Кропивницком и их районах, в Херсонской области, Запорожье и в Крыму будет выпадать преимущественно дождь. В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0... +2 градуса.

"29-30 декабря в Украине похолодает, температура воздуха понизится до небольших "минусов". Но днем 31 декабря и 1 января снова потеплеет", - резюмирует синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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