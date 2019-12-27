Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря. Слова поддержки и сочувствия опубликованы на официальном сайте главы государства.

Письмо украинского лидера адресовано президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.

"С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019 года, который выполнял рейс Алматы - Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме Зеленского.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан утром 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. "Страна" публиковала запись переговоров с пилотами лайнера.

Мы сообщали, что на борту самолета находились граждане Украины, которые выжили. Точно подтверждена гибель 12 человек в авиакатастрофе.