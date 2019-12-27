Две девушки погибли и ребенок получил травмы в результате столкновения легковушки и автобуса "Эталон" на дороге в Днепропетровской области. Об этом сообщается на странице региональной Нацполии в соцсети.

Уточняется, что смертельное ДТП произошло в пятницу, 27 декабря, в 14:50 на автодороге между селом Свободное и Новомосковском.

Известно, что при столкновении погибли водитель автомобиля "Опель" - девушка 1994 года рождения и пассажирка 1996 года рождения. Пассажирка автобуса - девочка 2005 года рождения - с легкими травмами госпитализирована в больницу.

По предварительным данным, водитель "Опеля" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель.

Фото: facebook.com

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Сведения по данному факту будут внесены в ЕДРР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве авто сбило женщину, которая перебегала дорогу.

Также мы сообщали, что на Волыни произошло масштабное ДТП с участием двух автобусов.