В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали, как растения обильно покрылись каплями дождя - словно хрустальными слезами. Живописные снимки мастера Станислава Гуменюка появились на Facebook-странице организации.

В заповеднике, как и по всей Украине, природа никак не дождется прихода настоящей зимы - со сверкающим на солнце снегом, бодрящим морозом и пушистыми снежными шапками на деревьях.

Фото: Facebook/zapovidnyk2018

Голые растения стоят на фоне мрачного серого неба и плачут дождем.

Впрочем, природа в Чернобыльском биосферном заповеднике красива в любое время года. в любую погоду. Ранее "Страна" показывала яркие и в то же время умиротворяющие осенние виды из зоны отчуждения ЧАЭС.

Мы также рассказывали, что в заповеднике подготовлены водные маршруты, и теперь красотой местных пейзажей можно полюбоваться не только в соцсетях, а во время туристических прогулок.