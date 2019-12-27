В феврале 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта Украины запустит на базе UA|TV телеканал для населения временно не контролируемых территорий Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на первого заместителя министра Анатолия Максимчука.

Как он отметил, на первом этапе новый канал будет развлекательно-информационным. На каком языке будет осуществляться вещание пока не сообщается.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из Министерства иностранных дел активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - цитирует пресс-служба Максимчука.

Скриншот: Facebook/Міністерство культури, молоді та спорту України

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания возобновил разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания Национальной общественной телерадиокомпании, "Армии FM", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ".

Ранее "Страна" писала, нужно ли создавать государственный телеканал для "борьбы за умы" Донбасса, Крыма и России.

Также мы писали, что появилось видео интервью Зеленского российскому телеканалу.