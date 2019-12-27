Интернет-издание theБабель с 1 января 2020 года прекращает свое работу. Об этом сообщила шеф-редактор сайта Катерина Коберник в Facebook.

"Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск", - напомнила она. По словам Коберник, причиной закрытия стало прекращение финансирования проекта. "Почему - не знаю", - отметила журналист.

Она также не знает, будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой. "Это решат оставшиеся акционеры", - заявила Коберник и добавила, что ее среди акционеров не будет.

Фото: facebook.com

Напомним, что вышел последний печатный номер газеты "Зеркало недели".

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