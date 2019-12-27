К вечеру пятницы, 27 декабря, на дорогах столицы образовались 9-балльные пробки. Масштабы заторов хорошо видны на сервисе Google Maps.

Основные пробки и тянучки - на правом берегу Днепра. Движение транспорта затруднено рядом со станциями метро "Почайна, "Тараса Шевченко", "Лукьяновская", "Политехнический институт", "Площадь Льва Толстого", "Лыбедская", "Дворец спорта".

Немаленькие пробки карта показывает также у станций метро "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота" и "Университет".

Скриншот: google.com

Транспорт еле тянется или даже стоит на Подоле, на проспектах Победы и Степана Бандеры и бульваре Шевченко.

На левом берегу проблемы с передвижением наблюдаются у станций метро "Вырлица", "Кловская", "Харьковская", "Позняки", на проспекте Бажана и местами на Днепровской набережной.

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