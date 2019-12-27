Мошенники пытались выманить деньги якобы на новогодние подарки у сотрудников Минобороны и Генштаба ВСУ. Злоумышленники звонили им по телефону и от имени руководства требовали перевести деньги на банковскую карту. Об этом сообщается на странице Министерства обороны в соцсети.

"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированных лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки". Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "соответствующие правоохранительные органы уведомлены".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что полицейские задержали телефонного мошенника, который выманил у старушки больше 1000 долларов.

Также мы сообщали, что мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон.