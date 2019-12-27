Суд освободил из СИЗО украинскую спортсменку Дарью Мастикашеву, которая провела за решеткой 2,5 года - по обвинению в государственной измене.

Вину девушки в суде так и не доказали, хотя задержали ее еще в 2017 году. Не начинались даже слушания по сути. Впрочем, в итоге она подписала признание, чтобы выйти из тюрьмы и теперь пойдет на обмен.

Дело Мастикашевой - не рядовой эпизод в череде "госизмен" от СБУ. Гражданский муж спортсменки - бывший начальник охраны олигарха Бориса Березовского и находится под следствием в России. Причем оба дела - и Мастикашевой в Украине и ее мужа в России - имеют похожую фабулу.

"Страна" вспоминает историю Дарьи Мастикашевой.

Как освобождали

О передаче Дарьи на обмен сегодня сообщил адвокат Валентин Рыбин. Также опубликовано видео ее выхода из бокса в суде.

Мастикашеву освободили в рамках юридической очистки в ходе подготовке к обмену. Суд утвердил сделку о признании вины - в обмен на освобождение по отбытому сроку без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

По словам адвоката - признание вины его подзащитной было единственной возможностью завершить уголовное дело, по которому девушка находилась за решеткой.

Рыбин также подтвердил "Стране", что Мастикашева была внесена в список на обмен пленными. Но потом она вернется в Украину - в городе Каменское у нее мать и сын.

"Сегодня суд вынес приговор Дарье, так как ранее она признала свою вину. Суд постановил 2 года, 4 месяца и 11 дней, но так как с августа 2017 Дарья находилась в СИЗО, то по сути она уже отбыла весь срок. Сейчас совместно с правоохранителями Дарья отправляется в пункт сбора для дальнейшего обмена", - заявил "Стране" Рыбин.

В чем обвиняли Дарью Мастикашеву

В августе 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил Дарью Мастикашеву в подготовке терактов в Москве и других городах России с помощью украинских граждан, бывших бойцов АТО. Мастикашеву и еще одного человека, Александра Каратая (тоже освобожден сегодня), задежали по подозрению в госизмене.

В СБУ считают, что Мастикашева и Каратай вербовали украинцев из числа бывших участников АТО с целью в дальнейшем подставить их в России, изобразив территористами.

По версии следствия, Мастикашева и Каратай предложили трем жителям Днепропетровской области - Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу - приехать в Москву и поработать на стройке за хорошую плату. Как заявили в СБУ, на этих бывших военнослужащих планировали повесить диверсии и теракты в Москве - и не только в Москве.

Сама же Мастикашева заявляла о пытках, которым подверглась в украинской тюрьме. По словам супруги Соколова, в Каменском, где ее задержали, она навещала мать и сына. Все обвинения она опровергает.

О том, что Мастикашева подвергается незаконному преследованию и пыткам упоминала в прошлом году международная правозащитная организация Human Rights Watch.

До настоящего момента Мастикашева находилась в СИЗО №4 города Днепропетровска.

Дарья Мастикашева – трехкратная чемпионка Украины по теквондо и серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров. С 2013 года женщина жила в Москве, где имеет вид на жительство, и руководила спортивной общественной организацией "Золотая лига" по содействию детского и юношеского спорта в провинции.

След охранника Березовского

Дело Дарьи Мастикашевой имеет интересный подтекст. Дело в том, что она - гражданская жена Сергея Соколова, бывшего главного охранника Бориса Березовского.

У Дарьи - украинский паспорт. Сама она родом из Каменского (бывший Днепродзержинск).

Соколов сам находится в России под следствием - по делу о незаконном обороте оружия. B октябре 2018 года он сделал громкие признания о том, что это он решил создать "террористические организации" украинских атошников на территории России.

Сергей Соколов. Фото - РБК

Соколов в прошлом году дал показания ФСБ о том, что эти организации были ложными и создавались по заказу коммерсантов, желающих скомпрометировать руководителя предприятия "ТольяттиАзот" и занять его место. При этом покаянное письмо арестант направил и в СБУ, в котором поклялся, что формировал "подполье" не по заданию ФСБ, а только ради наживы.

Детальнее об этой истории можно прочитать в материале "Страны" Вербовка украинских атошников для бизнес-разборок в России. В чем сознался главный охранник Березовского.

При этом Соколов заявлял, что Мастикашева не была в курсе его замысла, а просто вербовала бывших атошников для работы в Москве.

Впрочем даже после показаний гражданского мужа девушка находилась в тюрьме еще больше года.

Вину девушки за все это время доказать так и не удалось.