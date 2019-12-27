Кабинет министров Украины снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram. "Отменяем "зарплатное рабство". Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь... Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - написал Гончарук по итогам заседания правительства.

По словам главы правительства, этот шаг будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.

Фото: t.me

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отметил, что правительство намерено ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и не потребует дополнительных усилий бухгалтеров предприятий. В частности, работник просто указывает бухгалтеру свой банковский счет IBAN, а бухгалтер формирует ведомость для всех сотрудников, а затем обслуживающий предприятие банк автоматически направляет средства на указанные счета.

Напомним, что наличные с банковских карт в Украине начнут выдавать прямо в магазинах и на АЗС.

Также мы писали о том, что кредитный лимит по зарплатной карточке теперь вне закона.