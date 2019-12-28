Этот год, если верить предвыборным обещаниям Зеленского, должен был стать началом "конца эпохи бедности".

Но "под елочку" Украина получила дыру в бюджете почти в 80 млрд и рекордный провал промышленного производства, которое Минэкономики собирается "срочно спасать".

При этом в цифрах все хорошо - ВВП растет, инфляция снижается, а гривна побила все рекорды по укреплению. И такие экономические парадоксы - на каждом шагу. Команда Зе пришла к власти под лозунгами либертарианства, что означает - государства в жизни бизнеса должно быть как можно меньше.

Но вместо налоговых упрощений, которых ждали предприниматели, власти взялись закручивать гайки ФОПам и готовятся к наступлению на крупный бизнес.

А свободный рынок, который "сам все расставит на свои места" закончился тем, что государство стало в ручном режиме регулировать цены.

Главное - непонятно, куда Украину заведет такой экономический курс. Доллар в следующем году может быть по 20 гривен, а может - и по 40. Рынок земли могут открыть, а могут пустить по схемам, игорку - "убить" или заставить работать по правилам.

"Страна" вспомнила основные экономические достижения и провалы Украины в этом году.

Курс доллара и пирамида ОВГЗ

2019 год запомнится рекордным укреплением гривны - больше чем на 15%.

"С начала этого года наша национальная валюта - абсолютный мировой лидер (рост курса по отношению к доллару на 15,5%). Только в ноябре гривна подорожала еще на 3%", - отмечает аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. В обменниках курс побил все психологические минимумы, опустившись ниже 23,5 гривен за доллар.

Но уже давно эксперты говорят, что гривна укрепляется "неправильно". Растущий курс нацвалюты практически не зависит от состояния отечественной экономики, и даже диссонирует с ним. Хотя промышленность уже несколько месяцев с минусе, гривна все равно продолжает расти.

Эффект крепкой гривны обеспечили, главным образом, спекулянты - покупатели украинских ОВГЗ. Минфин побил все рекорды по размещению бумаг. Только в декабре было два крупных аукциона: 3 декабря в бюджет привлекли 4,65 млрд, а 10 декабря - 4,4 млрд. гривен. Всего же с начала года привлекли уже больше 300 млрд при запланированных на этот год порядка 230 млрд.

При этом, кроме плановых, были и дополнительные, так называемые "приватизационные" ОВГЗ - чтобы компенсировать провалы по недополученным, но запланированным в бюджете суммам от приватизации. В этом году таких "приватизационных" ОВГЗ выпустили на 16,4 млрд гривен.

При этом, несмотря на то, что Минфин к концу года снизил доходность украинских бумаг, недостатка желающих их купить не не наблюдается. Что, собственно, неудивительно. Ведь в мировом списке объектов для инвестирования, наши ОВГЗ оказались на первом месте, - отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Самым выгодным вариантом размещения валюты в 2019 году стали депозиты и ОВГЗ в украинской гривне, которые принесли инвесторам более 31% дохода. Американский фондовый рынок принес бы не больше 20,5%, а инвестиции в золото - 14%", - говорит он.

Но крепкая гривна не улучшила жизни украинцев - на ценах в магазинах проседание доллара практически никаких не отразилось. Зато пробита огромная брешь в бюджете - по итогам года она составит порядка 80 млрд гривен, причем, половину "обеспечит" недобор таможни по сборам и налогам, привязанным к доллару и евро.

Также теряют наши экспортеры, продукция которых на мировых рынках становится неконкурентной, и отечественные производители, которых на торговых полках все активнее теснят импортеры.

Но главное - никто не знает, как долго еще продлиться эпоха крепкой гривны. Ведь она может закончиться так же внезапно, как и началась.

"Если спекулянты начнут фиксировать прибыль, и выходить доллар из Украины, курс рухнет. Но когда это будет - неизвестно. Может через три месяца, а может и через год- полтора. Толчком может стать любое событие, к примеру, начало мирового экономического кризиса или даже ухудшение конъюнктуры для наших экспортных товаров, то есть то, что заставит спекулянтов запаниковать", - говорит экономист Виктор Скаршевский.

По его словам, пирамида ОВГЗ в Украине достигла уже таких масштабов, что нам страшен не только вывод нерезидентами доллара, а даже остановка притока новых спекулятивных денег.

"В октябре была кратковременная пауза в поступлении валюты под ОВГЗ, и курс сразу вырос на гривну - с 24 до 25 гривен за доллар. Если ж держатели бумаг начнут выходить прибыль, кус уже очень быстро откатится к 30 гривнам за доллар и ниже", - прогнозирует эксперт.

Рынок земли

Одной из самых скандальных реформ, заявленных президентом Зеленским, была земельная. Украина живет в состоянии моратория по земле уже десять лет, а несколько прежних попыток открыть этот рынок ни к чему не привели.

Но и в этот раз турборежим новой Рады разбился об землю. Голосование за земельный законопроект во втором чтении превратился в скандал в сессионном зале и стычки на улице. Вопрос перенесли уже на следующий год, но какие у него перспективы - пока неясно.

Изначально рынок земли хотели открыть под иностранцев. В первом законопроекте от Минэкономики прописали, что землю смогут покупать компании, а их собственниками вполне могут быть и иностранные граждане. Также собирались щедро нарезать украинские черноземы покупателям - по 200 тысяч гектар в одни руки.

Но после массовых акций протеста по всей стране норму об иностранцах из проекта убрали, зато в нем появились иностранные агрохолдинги, которые работают в Украине не менее пяти лет.

Параллельно в Раду попадали все новые и новые альтернативные законопроекты по земле и бесчисленное количество поправок. "Ко второму голосованию их насобиралось, по одним данным, около 5 тысяч, по другим - 3,5 тысяч. Но это все равно слишком много, и похоже на DDOS - атаку с целью заблокировать проект", - считает президент Земельного союза Украины Андрей Кошиль.

Между тем фермеры, которые митингуют под стенами Рады в день голосования, требуют, чтобы рынок открывали поэтапно. На первом этапе - продажа только физлицам и не больше 500 гектар в одни руки. И только через несколько лет, когда мелкий бизнес окрепнет, сформируется цена земли, упорядочится кадастр, можно разрешать покупку юридическим лицам. Допуск на рынок иностранцев - только после референдума. Также аграрии хотят, чтобы, прежде чем открывать рынок земли, раздали по 2 бесплатных гектара украинцам, которые их еще не имеет, а это не менее 500 тысяч человек.

Зеленский на встрече с селянами пока пообещал им только снизить объемы земли к продаже в одни руки - до 10 тысяч гектар, а также референдум по земле для иностранцев.

Эксперты уверены, что власти пока решили поставить рынок земли на паузу по нескольким причинам.

Во-первых, не удалось протянуть идею с продаже земли иностранцам, на чем настаивал МВФ. И международные кредиторы автоматически потеряли интерес к этой теме.

Во-вторых, вопрос рынка земли может ударить по рейтингам Зеленского.

Главный вопрос - что будет с землей дальше. Ведь 1 января 2020 года сроки действующего моратория истекают. Большинство экспертов уверяет, что запрет на продажу угодий продлится автоматически. Якобы, так прописано в Земельном кодексе - рынок открывается только после вступления в силу закона об обороте земель сельхозназначения.

Но есть и другое мнение. Известный юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что мораторий автоматически на 2020 года не продлевается. И это может иметь очень серьезные последствия и для рынка земли и для Украины в целом. Так как нового закона нет, а мораторий заканчивается, рынку грозят хаос и беспредел.

"Такое свободное обращение (земли - Ред), теоретически даст возможность внешним кредиторам Украины, при неисполнении внешних денежных обязательств по кредитам, требовать обращения взыскания на землю. Это всего лишь вопрос договора. Потому что с 01.01 2020 года земля становится обычным товаром без ограничений в оборотоспособности", - отмечает Елена Лукаш.

Удар по упрощенке и другие налоговые новации

Этот год должен был стать переломным по налоговой и таможенной политике.

Еще при прежней власти было принято решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службу и проведены конкурсы на новых руководителей. Реформа декларировалась для упрощения июни налогоплательщиков и борьбы с налоговыми схемами, а на таможне - для борьбы с контрабандой.

Но главные надежды бизнеса были на новую власть.

"Ждали либерализации налогового законодательства. Что президент выполнит предвыборные обещания и упростит жизнь предпринимателям, сделав налоговую систему простой и понятной. Что налог на прибыль заменят налогом на выведенный капитал", - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Но власти решили все кардинальные изменения по налогам сдвинуть на 2021 год. А пока просто поэкспериментировать с новыми налогами. И первым делом взялись за ФОПы. Был принят закон о массовой фискализации малого бизнеса. По нему работать без кассовых аппаратов (или его аналогов в смартфоне) мелкие точки вообще не смогут.

Законодатели пояснили, что таким образом пытаются закрыть схему по минимизации налогов через ФОПы, и заставить всех предпринимателей платить в бюджет.

Но предприниматели возмутились - их смутили не столько дополнительные траты на кассовые аппараты, сколько сама необходимость отчитываться перед налоговой.

"Мелкий бизнес этого никогда не делал, придется брать бухгалтера, а какая же это уже упрощенка", - считает Доротич.

Несмотря на протесты бизнеса, этот закон Зеленский все-таки подписал. И он вступит в силу частично уже с апреля 2020 года (для так называемых рискованных товаров и услуг - магазинов бытовой техники, аптек, отелей, ресторанов и прочих). Остальные нормы запускаются с октября этого года. И тогда начнется массовое закрытие ФОПов, а все товары и услуги подорожают, - прогнозируют эксперты. Но предприниматели не теряют надежды еще все переиграть. В Раде зарегистрировано два проекта с предложением отменить нововведения, также 20 бизнес-организаций выработали план дальнейшей борьбы против налогового закручивания гаек.

"Следующий год - будет очень протестным, потому что вместо упрощений мы получили очередную порцию давления. И дело не только в кассовых аппаратах. Общая бизнес-обстановка в стране ухудшается", - говорит Доротич.

Власти готовят налоговые сюрпризы и для крупного бизнеса. В законопроекте №1210 прописано увеличение в несколько раз ренты на руду. Предусматривается повышение акцизов на сигареты и алкоголь, не исключены новации по автомобильному топливу.

Проект уже выносился несколько раз в сессионный зал, затем его обещали отложить, раздробить и принять частями и пр. Но что будет в итоге, и какой станет обновленная налоговая система - пока остается только догадываться.

Приватбанк и фактор Коломойского

После смены власти в обиход экономистов прочно вошел новый термин - "фактор Коломойского". Олигарх, который, как считается, близок к президенту, попытался монетизировать победу Зеленского во вполне конкретные результаты для своего бизнеса.

На первом месте - Приватбанк. Сразу после смены власти Коломойский заявил, что он сможет его вернуть. масла в огонь подлил премьер-министр Гончарук, сказав в комментарии газете Financial Times, что по Приватбанку "возможен компромисс". И это не на шутку взволновало не только клиентов банка, но и международных кредиторов, в частности, МВФ.

Впрочем, пока интрига с Приватбанком так и не разрешилась. Дело застряло в судах. Окружной суд уже принял решение в пользу бывших собственников, признав, что решение о национализации было незаконным. Но НБУ подал апелляцию. Точку в этом споре должен был поставить 19 декабря Шестой апелляционный суд. Впрочем, итогового решения так и не последовало - рассмотрение дела перенесли на начало 2020 года.

Для Коломойского решение по апелляции очень важное.

Во-первых, он хочет снять претензии по выплате 5,5 млрд долларов компенсации государству.

Во-вторых, - от вердиктов украинских судов во многом зависит ход дел, которые сейчас рассматриваются в международных судах, прежде всего, в штате Делавэр (США) и Высоком суде Лондона.

Под давлением МВФ в парламенте появился законопроект о запрете возврата выведенных с рынка банков бывшим владельцам. Считается, что это было одним из условий договоренностей с фондом о новой кредитной программе для Украины.

Но он не помешает вернуть Приватбанк Коломойскому, - считают эксперты. Разве что удлиннит процесс.

Кроме того, если банк даже и вернут прежним хозяевам, то его сразу же снова можно будет признать неплатежеспособным и национализировать теперь уже "правильно". Хотя удар по финансовой системе все равно будет сильным.

"Государство заберет из Приватбанка облигаций на 144 млрд гривен, оставив кредитный портфель в 60 млрд и обязательства перед клиентами банка на 220 млрд гривен. Из них 180 млрд - это обязательства по депозитам физлиц, в том числе, 80 млрд - до востребования. То есть, если на рынке начнется паника, люди уже завтра могут прийти за своими деньгами. В этом случае встанет вопрос о рефинансирование. Решить эту проблему можно разве что за счет включения печатного станка и колоссальной эмиссии. Последствия будут катастрофическими", - считает аналитик института Growford Алексей Кущ.

Плюс - если Коломойскому все-таки удастся вернуть банк, то это будет воспринято в мире как свидетельство зависимости президента и всей системы власти от олигарха.

Еще один крупный объект, на котором попытался закрепиться олигарх - "Центрэнерго". Ранее "смотрящими" там были люди из ближайшего окружения экс-президента Порошенко. Но после смены власти появились "люди Коломойского". И его схемы - не угле и электроэнергии. На предприятие начали поставлять уголь по завышенным ценам фирмы-прокладки, которые связывают с олигархом. А электроэнергия на треть дешевле, чем в среднем по рынку, потекла на ферросплавные заводы Коломойского. В итоге из некогда прибыльной, "Центрэнерго" в этом году рискует получить огромные убытки - 2,5 млрд гривен.

Правда, последние события разворачиваются не в пользу олигарха. "Страна" уже писала, что власти, после нескольких "намеков" Коломойскому не слишком "светить" свое присутствие на "Центрэнерго", пытаются подвинуть его с предприятия.

Там уже обновлен набсовет, на очереди - смена топ-менеджмента. Но сломают ли у Зе прибыльные схемы Коломойского на "Центрэнерго" и что дальше будет с этим предприятием, приватизируют его или раздробят на части - пока неясно, это решится уже в следующем году.

Коломойский попытался пролоббировать интересы и еще одного своего актива - компании "Укртатнафта". В частности, была инициатива сравнять акцизы на бензин, дизель и автогаз, что позволило бы "Укртатнафте" нарастить продажи бензина. Плюс - хотели убрать штрафы за нецелевое использование керосина (его используют, чтобы бодяжить дизель). Но в парламенте эти лобистские правки так и не прошли.

Впрочем, в этой истории еще рано ставить точку. Инициатива по акцизам может перекочевать в другие налоговые законопроекты, а "Укртатнафта" уже пригрозила, что, если с керосином ничего так и не решат, она прекратит заправлять самолеты.

Запрет игорного бизнеса

Идея легализировать игорный бизнес, которая, как считают власти, позволит неплохо заработать бюджету (на следующий год уже заложено 3 млрд гривен ожидаемых поступлений) и привлечет дополнительные инвестиции, пока тоже зависла.

Первое чтение законопроект на тему легализации уже прошел. Но вот на втором - дал сбой. Голосование по нему попросту провалили. Как считается, причин несколько - от подкупа депутатов владельцами нелегальных игорных салонов, до происков "будущих инвесторов" - им предложенные в проекте условия и ценники на вход в этот рынок попросту не интересны.

Но у президента решили ударить по нелегалам, обвинив их в провале голосования. Сразу же после этого, Кабмин распорядился закрыть все игорные заведения. В правительстве ухватились за схему, которой годами пользуются игорщики - отменили разрешение распространять лотереи и и использовать электронные системы розыгрышей. Именно под видом "лотерей" в последнее время как раз и работали салоны игровых автоматов и букмекерские конторы.

Глава МВД Аваков, которого, кстати, самого подозревают в крышевании игорщиков, провел блиц-кампанию. К делу подключилась также СБУ. Как отчитался премьер-министр Гончарук, закрыли уже больше 5 тысяч точек и будут закрывать еще - до победного конца. И это удивляет общественность - если все так просто, то что мешало решить вопрос с незаконной игорной раньше.

Сами игорщики еще не теряют надежды договориться с властями. Но, как видно, пока особых результатов нет. Между тем, профильный комитет Рады, начнет работу над законопроектом фактически с нуля. Планируют взять в качестве "шаблона" самый первый законопроект от Кабмина (всего их восемь от разных авторов) и уже на его основе писать новые правила для этого рынка.

Но, понятно, что это будет уже в следующем году. На голосование новые проект может попасть в феврале. А когда будет обещанная легализация и в каком формате - пока неясно.

Цены в ручном режиме

Судьбу игорщиков могут повторить заправщики. Кабмин уже анонсировал кампанию против нелегальных заправок - разобраться с ними планируют уже в первых числах января.

В Украине так называемых "бочек" или как их еще называют "подзаборников" (нелегальных заправок) - порядка тысячи. "Их адреса и владельцы давно известны, есть даже специальная карта таких АЗС. Что мешало властям давно их закрыть, - неясно", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Анонсированная война против "подзаборников" - своего рода бонус от Зеленского легальным сетям. Те в ответ должны "более активно снижать цены" на автомобильное топливо. Об этом договорились на недавней встрече с представителями АЗС у Зе.

Президент решил, что бензин, дизель и автогаз дешевеют меньше, чем позволяет укрепившаяся гривна. И что топливо должно стоить не дороже 25,6 гривен за литр.

Цены на заправках в тому моменту упали, но незначительно - на 50-90 копеек за литр. А основные скидки АЗС перенесли в программы лояльности - постоянным клиентам топливо отпускали на 2-5 гривен дешевле, чем всем остальным.

Зеленский заявил, что нужно перенести скидки с программ лояльности на стелы. И уже в течение суток после разговора у президента, бензин подешевел на гривну.

"Цены на автотопливо действительно есть куда снижать. Но смущает сам подход - попытка регулировать ценники в ручном режиме и даже указанная президентом "новая цена". Ведь у каждой АЗС разные поставки и экономика бизнеса", - говорит Рябцев.

Эксперты прогнозируют, что такой подход чреват последствиями - заправки будут снижать цены за счет качества, попросту бодяжить бензин (тем более, что его никто не проверяет» и уменьшат дисконт по скиданным картам. А при первой же возможности - отыграют по ценам, прикрываясь подорожанием нефти или скачком курса доллара.

Власти пытаются отрегулировать в ручном режиме и другие ценники, в частности, на электроэнергию, отопление и горячую воду.

Недавно президент подписал закон, которым вносятся изменения в рынок электроэнергии. По нему Кабмин сможет открывать импорт электроэнергии из России когда захочет - чтобы снизить цены.

По тарифам на отопление и горячую воду Кабмин распорядился о пересчете - поставщики должны снизить цены в соответствие с новыми ценами на газ, которые заметно меньше, чем заложено в ценник. Гончарук отметил, что платежки могут снизиться на 30%. И добавил, что правительство «дало инструмент» для снижения тарифов, и теперь вся ответственность - на местных властях. Конечно же, тарифы на отопление и горячую воду есть куда снижать. По-хорошему, они должны быть ниже, чем сейчас, даже не на треть, а вполовину. Но коммунальщики жалуются на рост других составляющих, и грозят неплатежами за газ "Нафтогазу" и массовыми авариями на сетях. К тому же никакой ответственности за отказ пересчитывать тарифы в новом постановлении Кабмина для них не прописано.

Укрбуд и "пузырь" на рынке недвижимости

Этот год запомниться еще и тем, что на рынке недвижимости едва не лопнул "пузырь".

Обвал рынка едва не спровоцировала компания Укрбуд бывшего нардепа Максима Микитася. Еще летом стройки Укрбуда остановились, что спровоцировало панику среди тех, кто уже купил там квартиры. А осенью Микитась заявил, что продал бизнес "непрофильным инвесторам". "Страна" уже подробно писала об этой истории - компания Микитася оказалась на грани банкротства, из нее в последние годы выводились огромные деньги.

Общественность с интересом наблюдала за войной компроматов: Микитась обвинял топ-менеджеров компании в том, что у него хитростью отобрали бизнес, и пытался вернуться в Укрбуд, а его бывшие подчиненные выкладывали все новые и новые подробности, куда на самом деле пошли деньги вкладчиков - на дорогие машины и роскошную жизнь экс-нардепа.

Но даже вливания средств новыми собственниками эффекта не дало. И появилась реальная угроза, что Укрбуд попросту рухнет, 25 его домов так и останутся недостроенными, а почти 14 тысяч людей потеряют свои деньги.

"Это будет десять Элита-центров", - прогнозировал новый собственник компании Дмитрий Федотенков. В ситуацию вмешались власти.

В итоге, проблемное наследство Укрбуда передали "Киевгорстрою" и тот обещает, что все достроит, но непонятно когда. Эксперты подозревают, что коммунального застройщика попросту назначили "зачищать" за Укрбудом, а заодно осваивать бюджетные вливания, без которых, судя по всему, не обойтись.

Но Укрбуд свое дело уже сделал - покупатели стали панически бояться новостроек и потянулись на вторичку, спровоцировав там рост цен.

И застройщикам еще очень долго придется переубеждать киевлян, что новое жилье стоит покупать. А если этого не произойдет - рынок попросту обвалится. Теперь уже от переизбытка построенного, но не проданного жилья.

Армия заробитчан, зарплаты и новый Трудовой кодекс

Украинцы все чаще ищут лучшей жизни за рубежом. Трудовая миграция уже реально тормозит развитие экономики - на предприятиях попросту скоро будет некому работать, - предупреждают эксперты.

А снижение объема денежных переводов от заробитчан говорит не о приостановке миграции, а скорее, о том, что люди перевозят за границу и свои семьи, так что высылать в Украину деньги им просто некому.

К рабочим, инженерам и медикам, пытающихся найти выгодную работу в Европе, добавился и бизнес.

"Наши предприниматели активно пытаются открыть дело в той же Польше или Прибалтике, где бизнес-климат намного "приятнее", чем в Украине", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В следующем году ситуация для нашего рынка труда может еще больше ухудшиться - с 2020 года упрощают условия для иностранных рабочих, в том числе, украинцев, Германия и Чехия. Поэтому, наверняка - будет очередная волна миграции.

У Зе уже придумали программу для гастрабайтеров - "Возвращайся и оставайся". Людям предлагают льготные кредиты под открытие своего бизнеса. Но станет и это аргументом для заробитчан - большой вопрос.

Как и зарплата, о росте которой постоянно отчитываются чиновники. В этом году, по данным Госстата, средняя зарплата по стране выросла до 10,7 тысяч гривен, что на 16,4% больше, чем в 2018 году.

По данным аналитика кадровой компании Head Hunter Юлии Дрожжиной, во многих компаниях зарплаты выросли на 15%. Но пересмотр окладов притормозила, к примеру, в 2018 году была прибавка на 25-30%. А в следующем году зарплаты вырастут еще меньше - в лучшем случае на 10%.

И это явно не те деньги, которых хотят получать украинцы. Согласно опросу Head Hunter, почти 40% соискателей мечтают о работе на 12-24 тысячи гривен в месяц, 14% - до 36 тысяч, 4% - до 50 тысяч, 3% - до 60 тысяч и еще 3% - больше 60 тысяч.

Заработать такие суммы пока можно только за границей.

У нас же за обещанную небольшую прибавку придется работать вдвое больше. Власти уже пытаются переписать Трудовой кодекс под работодателей, в том числе, под иностранных, которые будут заходить в Украину под дешевую рабочую силу. В нем, в частности, хотят отменить 8-часовой рабочий день, разрешить сверхурочные, упростить увольнения. Работодатели смогут выставлять за дверь беременных и матерей в декретном отпуске, сотрудников предпенсионного возраста и просто тех, что вышел у них из доверия.

Все это может спровоцировать новую волну трудовой миграции, - считают эксперты.

Минус в промышленности

Впрочем, и потребности отечественных предприятий в персонале падают. В этом году впервые снизился спрос на рабочих, которые до этого были нарасхват, - говорит Дрожжина. Причина - масштабный спад промышленного производства.

"Объем производства в этом году упал на 15%, а многие предприятия работают с неполной загрузкой и задумались о сокращениях", - говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

По данным Госстата, в октябре промышленное производство в Украине обвалилось на 5%, а за 10 месяцев этого года - на 0,6%. В ноябре спад ускорился до 7,5%. А за 11 месяцев минус в промышленности уже 1,2%. Наиболее сложная ситуация - в переработке. Она в октябре просела на 6%, а некоторые сегментах - еще больше, К примеру, в пищепроме производство консервов упало почти на 9%, а кондитерских - и вовсе на 11,4%. С начала года переработка сработала в минус на 1,7%, что больше, чем в среднем по промышленности.

Производство кокса и продуктов из него упало на 12,4%, бытовой химии - на 13% и т.д. Но наиболее болезненным для отечественной экономики рискует оказаться спад в металлургии, который в октябре составил около 12%. Металлурги являются одними из основных поставщиков доллара в Украину, поэтому их проблему уже вскоре могут аукнутся всей стране.

Причины, загоняющие отечественное промпроизводство в новый кризис, разные. Это и потеря рынков сбыта (в Россию экспорт сократился, а в ЕС так и не вышел на нужные объемы) и ситуация на мировых рынках, в частности, обвал цен на металл.

Но ясно одно - без дополнительных стимулов промышленность из нынешнего кризиса выберется нескоро. А значит, украинская экономика будет все больше скатываться в сырьевую модель,. Мы будем экспортировать зерно и кукурузу вместо продукции с высокой добавленной стоимостью, которая меньше подвержена скачкам цен на мировых биржах.

Показательно, что власти долго не замечали проблем в промышленности. И только под конец года Минэкономразвития заявил о создании штаба по борьбе с промышленным спадом.

"Вопреки ожиданиям у ноябре ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставке электроэнергии, газа и пара - виды промышленности с наибольшими негативным показателями", - отчитался министр экономики Тимофей Милованов.

Начать спасать отрасль решили традиционно - с меморандума с промышленниками. В нем пропишут "первоочередные шаги, стратегию и план действий". Но вот когда дойдет до реальных действий и будет ли к тому времени что спасать - вопрос открытый.

Дыра в бюджете вместо 40% к ВВП

Строя планы на будущее, новый Кабмин Гончарука обещал Украине рекордный рост экономики - на 40% за пять лет. Но этот год, судя по всему, - уже не в счет. Потому что вместо роста доходов, бюджет получил огромную дыру. По данным Госказначейства, в ноябре план по доходам недовыполнили на 8,6%, а это 8,4 млрд гривен. С начала года бюджет недополучил 56 млрд. "Если же вычесть майский "подарок" от Нацбанка (перечислил в бюджет на 17 млрд больше, чем закладывалось в бюджет – по результатам деятельности за 2012-2017), то недовыполнение по доходам составит 71 млрд гривен", - говорит Виктор Скаршевский.

Ожидается, что по итогам года бюджет недополучит 80 млрд. Главный аргумент, которым прикрываются власти - укрепление гривны, которое автоматически уменьшило все привязаны к доллару и евро платежи, прежде всего, по таможне. За 11 месяцев этого года таможня дала минус 11% или 35,7 млрд гривен от плана. Но есть и другое объяснение - изначально заложенные в бюджет нереальные доходы, к примеру, от приватизации, а также неправильное планирование расходов.

Но дыра в бюджете - это потенциальное увеличение его дефицита. А за этим показателем пристально следит МВФ. Поэтому власти не придумали ничего лучшего, как попросту поставить все платежи на стоп. Кабмин объявил, что платежи, поданные в Госказначейство в декабре, обслуживаться уже не будут. А так как на конец года традиционно приходятся самые большие выплаты по госпрограммам, появился риск, что эти деньги попросту "сгорят". Правда, после бурной общественной реакции, выплаты все же частично разморозили, но с оглядкой на "важность" той или иной статьи. То есть, в Украину фактически вернули "картотеку", как в лихие 90-е. Это значит, что деньги распределяются в ручном режиме, а значит, помимо экономии бюджетных средств, появляется возможность еще и влиять на местных чиновников.

Но в бюджет на 2020 год может оказаться в такой же ловушке.

"Есть все основания ожидать, что бюджет 2020 года повторит судьбу бюджета-2019, так как в нем предусмотрено увеличение доходов на 150 млрд грн (+16%), по сравнению с 2019 годом. При прогнозируемом росте экономики в 2020 году в 3,7% и инфляции 5,5% - это недостижимый показатель", - говорит Скаршевский.

А это значит, что надежды на 40% роста ВВП пока отодвигаются на неопределенный срок.