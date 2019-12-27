Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 28 декабря до 23,6862 грн/$1 по сравнению с 23,292885 грн/$1 на 27 декабря 2019 г. Об этом сообщает регулятор.

Подорожание доллара произошло сразу на 39 копеек.

Фото: bank.gov.ua

Если в предыдущие месяцы гривня активно укреплялась, а доллар подешевел до 23,3 грн, то со вчерашнего дня ситуация кардинально изменилась. После неожиданных действий Нацбанка на валютном рынке резко подорожали доллар и евро. Это, конечно, имело психологический фактор, и в столичных обменниках уже сегодня утром основная валюта подорожала почти на одну гривню.

Напомним, что Нацбанк изменит систему публикации курса доллара.

Также "Страна" разбиралась, почему резко пошел вверх курс доллара к гривне и что с ним будет дальше.