Суд освободил из СИЗО спортсменку Дарью Мастикашеву, которая провела за решеткой 2,5 года по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин в пятницу, 27 декабря.

Как сообщается, Мастикашеву освободили в рамках юридической очистки в ходе подготовке к обмену. Суд утвердил сделку о признании вины в обмен на освобождение по отбытому сроку без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

Фото: Facebook/Валентин Рыбин

Вместе с Дарьей освобожден на тех же условиях и будет отправлен на обмен Александр Каратай.

Скриншот: Facebook/Валентин Рыбин

Адвокат Валентин Рыбин также подтвердил "Стране", что Мастикашева была внесена в список на обмен пленными.

"Сегодня суд вынес приговор Дарье, так как ранее она признала свою вину. Суд постановил 2 года, 4 месяца и 11 дней, но так как с августа 2017 Дарья находилась в СИЗО, то по сути она уже отбыла весь срок. Сейчас совместно с правоохранителями Дарья отправляется в пункт сбора для дальнейшего обмена", - заявил "Стране" Валентин Рыбин.

Также адвокат сообщил, что Дарья Мастикашева является гражданкой Украины с пропиской в Днепродзержинске, и после проведённого обмена Дарья вернется обратно в родной город к матери и ребёнку. По словам адвоката - признание вины его подзащитной было единственной возможностью завершить уголовное дело в котором фигурировала Мастикашева.

Напомним, Дарью Мастикашеву обвиняли в госизмене и незаконном хранении оружия, по версии СБУ Мастикашева вербовала бывших участников АТО для терактов.

Отметим, что Дарья Мастикашева была отмечена во всех отчётах по нарушению прав человека.

Также мы писали, что суд рассматривает апелляцию беркутовцев, которых могут отдать на обмен.