Украинцы отметят Новый год 2020 в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако погода сейчас стоит не особо зимняя, и на снег в новогоднюю ночь мало надежды. Мы узнали, какой будет погода в этот праздник.

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook написала, что после кратковременного похолодания в ближайшие дни 31 декабря в Украину снова придет потепление.

По некоторым прогнозам, накануне Нового года потеплеет до +3 градусов. Во многих регионах Украины будет пасмурно, возможен дождь.

Укргидрометцентр сообщает, что в западной части Украины будет 2-4°С тепла, без осадков. В центре и на юге 5-6°С тепла. Осадки в этой части не ожидаются. На Востоке от 0 до 3°С тепла и без осадков.

В Киеве и на севере ожидается облачная с прояснениями, а столбики термометров покажут от 2 до 4°С .

По данным ресурса meteo.ua, погода на 31 декабря будет быть снежной, а в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют -2..+2. А 1 января ожидаются небольшие осадки, будет морозно. также погода порадует украинцев небольшим снегом.

Сайт Gismeteo прогнозирует, что 31 декабря в столице будет днем +4, а 1 января +3. Ночью температура слегка опустится ниже нуля. Днем будет идти дождь, но в среду возможно прояснение. Теплая погода с дождем сохранится на несколько дней января.

Сервис Accuweather прогнозирует +2 градуса днем 31 декабря и 1 января. В новогоднюю ночь температура снизится до -2.

Добавим, что на православное Рождество пока синоптики прогнозируют относительно теплую - до +7 градусов - погоду и дождь, однако предупреждают, что метеоусловия сейчас очень переменчивы, так что прогноз может поменяться в ближайшие дни.

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