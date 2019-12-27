Скандальный российский журналист Аркадий Бабченко, покинувший Украину, в очередной раз не смог отказать себе в удовольствии сплясать на могилах умерших соотечественников.

На этот раз он грязно высказался о скончавшейся накануне 86-летней российской актрисе и режиссеру Галине Волчек, назвав ее "путинской подстилкой". Свои мысли он излил в посте, вступив в полемику с другим российским журналистом, писателем и телеведущим Виктором Шендеровичем, который вспомнил в соцсети о знаменитых ролях Галины Волчек.

"Причем, я в принципе не могу понять, о чем тут скорбеть. Тетка дожила до восьмидесяти шести лет, тридцать из них руководила суперуспешным театром, слава, бабла немеряно, почет, ордена от любой власти - со всеми прижилась, с КПСС, с Ельциным, с Медведевым, с Путиным, при любой войне - Афгане, Чечне, Грузии, Украине - долгая сытая счастливая богатая жизнь. Да тут, с@ка, завидовать надо! Это вам не восемнадцатилетний украинский пацан, убитый в донецком аэропорту.

Но нет. Ах, какая трагедия, как потеря, какое горе..." - пишет Бабченко.

Также он снова поглумился над гибелью при крушении самолета ансамбля имени Александрова и Елизаветы Глинки (доктор Лиза), а закончил свой пост словами: "Рейх должен быть кристально чистым".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Аркадий Бабченко подтвердил свой отъезд из Украины.

Также мы сообщали, что скандальный Бабченко запомнился украинцам фейковой смертью, плясками на могилах и просьбами скинуть денег.