В течение субботы и воскресенья во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

Так, в течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный, на Прикарпатье значительный снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Синоптики отмечают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, что в пятницу на западе Украины снег и гололедица, на востоке - дождь и туман.

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