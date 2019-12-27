Представители России и Украины продолжают вести газовые переговоры по согласованию газового соглашения в Вене, они могут занять еще один или два дня. Об этом заявил премьер-министра Украины Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.

"Газовые переговоры еще продолжаются, дайте нам еще день-два", - сказал Гончарук на брифинге в Киеве в пятницу, заранее попросив журналистов не задавать вопросы на эту тему.

Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Как сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко 24 декабря, на 26 декабря была намечена встреча команд "Нафтогаза" и "Газпрома", чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные. Какая-либо более детальная информация об итогах встреч 26-27 декабря, которые проходят в Вене, пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по газу. Стороны откажутся от исков, по которым нет еще окончательного решения. Это стало частью протокола о газовом сотрудничестве, подписанным 20 декабря.

Также мы писали, что Россия рассчитывает подписать договор о транзите газа с Украиной на выходных. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, объемы транзита, зафиксированные в протоколе Украины и РФ, минимальны – они могут быть увеличены, если необходимо.