Студия "Квартал 95" передала шведской компании Eccho Rights право представлять на международных рынках некоторое продукты студии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"После семи лет успешного сотрудничества было принято решение расширить пакет проектов. За время совместной работы формат телевизионного шоу "Рассмеши комика" и сериал "Слуга народа" были проданы и реализованы в десятках стран по всему миру. Eccho Rights теперь имеет право представлять и реализовывать по всему миру самые успешные продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке и полюбились нашему зрителю", - объяснили в пресс-службе.

Директор по продажам студии "Квартал 95" Наталья Яковлева отметила, что условия договора весьма строгие.

"Несмотря на то, что мы являемся правообладателями, у нас не всегда будет возможность влиять на политику продаж компании. Eccho Rights, руководствуясь своим многолетним успешным опытом в этой сфере, берет на себя все права и обязательства представлять и реализовывать продукты "Квартала" по миру", - указала она.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок.

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