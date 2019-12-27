Уголовное дело против экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы, который сегодня был уволен с должности, требует возбудить партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".

В политсиле настаивают, что уголовное преследование Генпрокуратуры должно коснуться не только бывшего директора ГБР, но и фигурантов так называемых "пленок Трубы". Об этом сообщается на сайте "Европейской солидарности".

"Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение дискредитированного главы ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное производство за совершенные Трубой преступления. Наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы",- говорится в сообщении.

В партии Порошенко считают, что расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР, является обязательным условием для очистки бюро.

Кроме того, в политсиле отметили, что увольнение Трубы произошло с нарушениями норм Конституции. Согласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, президент не имеет права назначать руководство ГБР, поскольку "подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов".

Напомним, Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.

24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Также мы сообщали, что новым директором ГБР вместо Трубы стала нардеп Ирина Венедиктова.