Команды киевского "Динамо" и черниговской "Десны" наказали из-за неподобающего поведения болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги. Об этом говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Как сообщается, к ФК "Десна" применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 000 гривен и закрытие фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.

ФК "Динамо" Киев за неподобающее поведение болельщиков получил штраф в размере 300 000 гривен.

Напомним, перед началом матча фанаты "Динамо" устроили дымовую завесу на поле, из-за чего пришлось немного отложить начало игры. Также в секторе столичных фанатов вывесили баннер с надписью: "Суркисы, от##итесь от Динамо".

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты разгромили вагон электрички на Киев.

Также мы писали, что матч Тоттенхэм - Челси остановили из-за фанатов, которые изображали обезьян.