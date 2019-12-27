Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины возложить на суд присяжных вынесения вердикта относительно виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где наказание предусматривает больше 10 лет лишения свободы. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Работа суда присяжных станет проще и эффективнее. Правительство одобрило два законопроекта, регулирующие работу таких судов", - написал Гончарук.

Скриншот: Telegram/Прем’єр Гончарук

Кроме того, законопроекты предполагают, что дела будут слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; количество присяжных увеличиться с трех до семи; количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшиться с двух до одного.

"Упрощаем порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлениям Государственной судебной администрации", - отметил премьер.

По словам Гончарука, вердикт суда присяжных можно будет обжаловать в апелляционном порядке.

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