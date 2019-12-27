5 тысяч контрафактной женской обуви в контейнере изъяты в Одесском морском порту. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудников таможни.



Уточняется, что контейнер с женскими туфлями прибыл в Одессу из Китая. 4960 пар женских туфель сделаны под известный бренд GUCCI. Перемещение товара приостановили и сообщили правообладателю бренда о выявленном нарушении.



Контрафакт направлялся в Одессу в контейнерах "одним классом" с обычными товарами. Таким образом подделку пытались скрыть от контроля.



Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве правоохранители изъяли контрабандные элитные итальянские шубы на 50 миллионов.

Также мы сообщали, что в "Гоптовке" удалось раскрыть канал контрабанды одежды, обуви и автозапчастей.