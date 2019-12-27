Цена на три килограмма салата Оливье в этом году возросла на 8,4% по сравнению с себестоимостью салата в 2018 году. Об том сообщила председатель совета Института налоговых реформ Елена Хотенко во время пресс-конференции на тему "Новогодний стол 2020: сколько потратят украинцы", передает УНН.

"Цены на продукты питания, такие как овощи, в некоторых случаях упали, например, на лук. Если говорить об "Оливье" и "индексе оливье", то стоимость "Оливье" вырастет на 8,4%, если брать за три килограмма, как мы любим говорить, "тазик оливье". Если сделать три килограмма "Оливье", то по сравнению с прошлым годом - они выросли на 8,4%", - сказала Хотенко.

По ее словам, это происходит из-за подорожания мясных ингредиентов. Таким образом, стоимость "Оливье" до нового года обойдется в 64 гривны за килограмм, то есть, 192 гривны за три килограмма.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье члены избирательной комиссии отравились оливье и не могут посчитать голоса.

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