Год Белой Металлической Крысы, который станет судьбоносным для всех без исключения знаков Зодиака, принесет изменения и в любовной сфере.

Предлагаем гороскоп на 2020 год по знакам Зодиака, который расскажет, кому в этом году повезет.

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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ваш любимый человек станет самой крепкой опорой для вас. Положитесь на его советы и жизненный опыт, чтобы не пасть духом от неурядиц на работе. Именно вторая половинка подставит свою жилетку, когда вам захочется выплакаться или поговорить по душам. Как бы вы ни были перегружены переживаниями, не забывайте проявлять свою благодарность тому, кто поддерживает вас в трудные минуты. Не лишними будут приятные сюрпризы, мелочи, романтические ужины, подарки, выражающие ваше внимание. Можете искренне признаться ей/ему, что не достигли бы всего, что имеете, самостоятельно. Ваша корона от этого не упадет, а поддержка с каждым последующим днем будет значительнее. Только дружеским тандемом вы достигнете успеха в этом году. Ну, а если любимый человек еще не пришел в вашу жизнь, самое время активизировать его поиски. Оглянитесь вокруг. Может, он где-то рядом, а вы попросту не замечаете его с высоты своего полета.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вас в начале года укусит какая-то странная злобная муха, из-за которой вам захочется говорить любимому человеку колкости и подшучивать над ним. Вы будете нетерпеливы, можете то и дело заводиться с полоборота или срываться. Крыса не оставит эти глупые придирки без внимания. И покажет вам, что говорить все то, что у вас на языке, чревато последствиями. Никто не захочет терпеть такое. Вам придется выживать в условиях, которые вы сами себе создали или перевоспитываться. Но справившись с этой неприятностью, вас ждет ценный приз. Что же, романтичный образ очень даже гармонирует вам и как нельзя лучше подходит для завязывания новых знакомств. Так что если вы все еще одиноки, есть возможность сменить статус ближе к концу года. Есть шанс, что вы не спугнете потенциальную половинку приступами неадекватного поведения, и заслужите успех на любовном поприще.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

В ваших любовных переживаниях не так легко разобраться. Однако весь 2020-й год скучать Близнецам точно не придется. Крыса покажет вам качества, которые вам захочется поскорее исправить в себе бесценной. Вы никогда не задумывались над тем, почему никто не любит самоуверенных и гордых? Никому не нравятся ваши фотографии в различном ракурсе на фоне почти съеденного банкетного стола? То-то и оно! Ваши отчаянные призывы и жажда получить от окружающих восхищение лишь отпугивают людей. В вашем случае единственный рецепт получения любви - быть скромнее, не выставлять напоказ свои нынешние отношения, а если вы одиноки - не слишком часто публиковать откровенные селфи. Обаять объект страсти получится искренним умением внимательно слушать, остроумием, умными шутками, душевностью и сочувствием. Все эти рецепты касаются и того, как сохранить семейный очаг. Так что поищите поглубже в своей душе все перечисленные качества и активно их используйте.

Раки (22 июня - 22 июля)

Отзывчивые, сердечные и нежные Раки могут легко поймать и удержать рядом свое счастье. Главное - разглядеть его на горизонте. А это, скорее всего, случится в 2020 году весной или летом. После того, как заманите любовь в свои сети, важно не спугнуть добычу. Понимаете, счастье любит, когда его день и ночь лелеют. А вам только дай волю, вы заласкаете любимого до умопомрачения. Пустите свою энергию в разумное русло. Примером, закон "к сердцу через желудок" еще никто не отменял. Эта магия непременно сможет превратить ваш шалаш в роскошный шатер. Хорошо, что вы не сторонник силовых методов под названием "кулаком по столу". Однако вам сложно отпустить человека, когда ему хочется уйти. И это ваша самая слабая сторона в амурных отношениях. Поработайте над этой мелочью, и счастье само прибежит к вам в объятия.

Львы (23 июля - 23 августа)

Вы непостоянны и ветрены, что является минусом. Но вы умеете любить - и это ваш плюс. Вы чуть ли не каждый день способны заводить себе новый объект вожделения и страсти. Ощущая свое божественное великолепие, вам не хочется водиться абы с кем. Вот вы и ищите Того Самого, с которым в огонь и воду и чтоб любовь до гроба. Вы не задумывались, что так бывает только в сказках? Из-за этого многие Львы по жизни отчаиваются и впадают в депрессию за свой же цинизм. Хорошая новость в том, что заботливая Крыса вас из этой ямы в 2020 году непременно вытащит. Устроит для вас правильную встречу с правильным человеком да еще и в правильном месте. Вам придется прекратить ваш нескончаемый марафон свиданий и встреч, и начать другой марафон - свадебно-семейный. Грызунья дает гарантию, что вы проживете с любимым человеком долго. Витье гнезда и рождение ребятишек поощряются Крысой вдвойне.

Девы (24 августа - 23 сентября)

Если вы сейчас свободны, Крыса устроит вам прекрасную возможность забыть о проблемах в любви и страсти. Скорее всего, вашим любовником станет человек, которого вы уже знаете, но из-за сосредоточенности на себе, вы просто не замечали его. Отвлекитесь от созерцания себя самого и оглянитесь вокруг. В том случае, если судьбу свою вы уже встретили, вы рискуете рассориться в этом году. Виной этому опять-таки станет ваша зацикленность на себе и своих личных переживаниях. Поймите же наконец, что смысл любых отношений в том, чтобы брать и отдавать что-то взамен. Семья - это обмен энергией, мыслями, планами. А если вы привыкли только брать, ваш состав никуда не поедет. Вашему партнеру наскучит выслушивать бесконечные жалобы и вечно гладить вас по голове. И при этом молча сносить обиды, готовить, убирать, стирать. Вы не думали, что на вас тоже могут быть в обиде? Ага! Кажется, кому-то давно пора избавиться от своего раздутого эго и обратить внимание на того, кто рядом. Уважайте чувства другого человека, иначе ваш поезд под названием "семейное счастье" рискует так и не отправиться в путь.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы ищут себе надежного, доброго, сильного и заботливого партнера, однако иногда сами не соответствуют этим запросам. Помните, что для того, чтобы кто-то добрый и прекрасный обратил на вас внимание, нужно показать и себя во всей красе. Улыбайтесь на улице, в семье и на работе, смотрите открытым взглядом в глаза другому человеку, в компаниях задорно смейтесь, проявляйте искренность, смотрите на мир с детским восторгом, не бойтесь выражать удивление, восторг или даже испуг. Пробуйте себя в новых занятиях. Вот увидите, что в таком качестве вам будет намного легче встретить Своего Человека и не дать ему заскучать рядом с вами. Ну, а если вы уже в паре, направьте свою энергию на укрепление семейного гнездышка. Устройте романтические ужины, душевные разговоры, обсуждайте книги и фильмы, вместе просматривайте фотографии.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Всегда уверенные в себе Скорпионы почувствуют приятные изменения в году Крысы. Все благодаря вдохновению, которое дарит хозяйка года. Вам разрешено выпустить своего внутреннего чертика на свободу, ощутите, как за спиной выросли крылья. Многим окрыленным Скорпионам захочется выпорхнуть из семейного гнезда и рвануть в поисках более сказочного принца/принцессы, которая есть рядом. Но делать этого не стоит. Лучше усовершенствуйте себя, добавьте в ваши отношения романтику и новизну. Можете вместе подняться на Говерлу или отправиться в путешествие, покататься на американских горках. Любой экстрим объединяет. Жаль, что далеко не все Скорпионы любят острые ощущения. Но хоть в кино можно сходить вместе, нет так ли?

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Крыса способствует созданию семьи. Если у вас уже есть любимый человек, в этом году самое время подумать над созданием семейного гнездышка, его обустройством и пополнением семьи. В этом году ваши отношения окрепнут, а в семье на весь год воцарятся счастье и мир: ваш благоверный (-ая) будет о вас заботиться, родственники - поддерживать морально и материально, а детишки - радовать успехами. Если вы думаете, что отношения исчерпали себя, подумайте над тем, есть ли способы найти точки соприкосновения и сохранить семью. Крысе нужны счастливые отношения, не ради галочки. Если вы еще в поисках своей судьбы, сейчас самое время! Хозяйка года будет щедро осыпать вас подходящими знакомствами с людьми, с которыми вы сможете завязать тесные отношения. Постарайтесь не спугнуть потенциальную половинку несерьезностью, своим напором, недоступностью или, наоборот, чересчур развязным поведением. Помните: Крыса любит серьезных и основательных, поэтому нужно соответствовать.

Козерог (22 декабря - 20 января)

В этом году вы следуете четко намеченному плану: найти пару, обзавестись ребенком, посадить дерево. Не стоит переживать над выполнением программы-минимум. Семейная Крыса подскажет вам в нужный момент спрятать свою природную робость и нерешительность подальше, потому что вам придется активно действовать и проявлять инициативу. Возможно, нужно будет познакомиться первым (-ой), пригласить на свидание, организовать место встречи или программу путешествия. В любом случае, только справившись с этими вызовами, вы сможете перейти на ступень выше. Возможно, в какой-то момент вы задумаетесь, что все эти амурные встречи и милые сердечные признания - банальность. Такие мысли нужно срочно отставить. Ваша вторая половинка непременно оценит все знаки внимания и награда будет щедрой: крепкий брак и семейное счастье. Есть еще одно важное условие - не испытывать смущения, демонстрируя избраннице (-ку) свои чувства. Поверьте, среди людей мало телепатов, способных предугадать то, что у вас на уме.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хозяйке года приходится краснеть после амурных похождений Водолеев, которые часто к своей второй половинке относятся потребительски, меняя партнеров как перчатки. С одной стороны, перебирать варианты и придираться к мелочам - не такой большой грех, однако все усугубляет ваша привычка вести себя пренебрежительно и напыщенно по отношению к своему любимому (-ой). Мало кто выдержит рядом с вами дольше месяца. В партнере вам обычно все не так: то он слишком робкий, то слишком самоуверенный, то ветреный, то отчужденный, то смотрит криво, то сидит неправильно. В общем, во всем виноват кто-то, только не вы. Вы реагируете так эмоционально, что не замечаете, как близко подкрадывается ссора или даже разрыв. Звезды советуют вам научиться ценить даже недостатки любимого человека. Тогда Крыса, возможно, сменит гнев на милость и поможет вам найти достойную партию, чтобы вы могли счастливо идти за руку по жизни.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В этом году может сложиться впечатление, что амурные дела складываются не наилучшим для вас образом. Личные отношения могут напоминать ураган или проснувшийся вулкан, потоки лавы которого уничтожают все вокруг. Но вы же, как все Рыбы, можете подойти к любовным делам мудро, проявив хитрость (ну, или дипломатические качества). Не забывайте применять рабочий подход в любви. Иногда большего эффекта можно добиться, если спокойно сказать о своем недовольстве, а где нужно - смолчать. Во всяком случае, не превращайте муху в слона. Но и погружаться глубоко в себя, уходя от конфликта не стоит. Остудите пыл второй половинки, нежно приобняв и прошептав трогательные слова на ушко. Вы и не заметите, как активность вулкана постепенно сойдет на нет, и вы снова заживете мирно и счастливо. Во второй половине 2020 года можно закрепить результат, отправившись вместе на тропические острова. Те, кто без пары, могут познакомиться по Интернету или уехать за три моря в поисках любви.