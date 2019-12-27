Укрзализныця запустила новый экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба компании.

На маршруте будет курсировать дизельный поезд ДПКр-3 производства ОАО "Крюковский вагоностроительный завод", который имеет 170 посадочных мест и 2 места для людей с инвалидностью на колясках. Он стоил 177 миллионов гривен​​.

Отмечается, что для эксплуатации в холодное время года назначены жидкостные обогреватели, которых всего шесть - по два на каждый вагон.

Фото: uz.gov.ua/press_center

Напомним, что из Киева в аэропорт "Борисполь" запустят дополнительный ночной рейс экспресса.

Также мы писали о том, что экспресс к "Борисполю" смог перевести каждого 15-го пассажира аэропорта.