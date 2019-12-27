На севере Москвы злоумышленники проникли в один из гаражей и украли лимузин, который принадлежал Иосифу Сталину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В эпоху Советского Собза ЗИС-115 являлся автомобилем высшего класса. Всего таких машин было произведено 56 штук. Известно, что с 1949 года на автомобиле ездил лично Сталин.

Скриншот: Telegram/Baza

Машину украли в ночь на 27 декабря. Неизвестные погрузили ЗИС на эвакуатор и скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время угонщиков разыскивают. Авто оценили в 2,5 миллиона евро.

По документам украденный автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана.

Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленников со спины.

Фото: Telegram/Baza

Ранее "Страна" писала, что в США несовершеннолетняя угнала самолет и врезалась в ограждение.

Также мы рассказывали, что в Харькове уволили полицейских, ездивших на украденном авто, а также их начальника.