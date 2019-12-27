Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко ("Пума"), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области, до 24 февраля 2020 года. Об этом пишет УП с заседания суда.

"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года", - заявила судья.Слова судьи встретили криками "Ганьба".

26 декабря Грищенко, которую подозревают в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области и голос которой фигурировал в телефонных разговорах по делу убийства Павла Шеремета, подтвердила, что ее муж взрывотехник и может изготовить взрывчатку.

Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. Подозрение в деле убийства Шеремета им не объявляли.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что в делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Ранее "Страна" писала о том, чем известны "Пума" и "Буча" и почему они исчезли из дела Шеремета.

Также мы писали о том, что ветеран АТО Буча заявил, что следователи предлагали ему "взять на себя" дело Шеремета.