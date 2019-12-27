В помещениях ГП "Администрация морских портов Украины" детективы НАБУ и сотрудники СБУ проводят обыски. Об этом сообщается на странице НАБУ в соцсети.

"Детективы НАБУ вместе с СБУ при процессуальном руководстве САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц" АМПУ "в Киеве, Одессе и Одесской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц "АМПУ" при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весной 2019 года по материалам СБУ.

Фото: facebook.com

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