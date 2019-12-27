В пятницу, 27 декабря, в Киеве около остановки трамвая произошло ДТП, в результате которого автомобиль Hyundai сбил женщину, перебегавшую дорогу. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Как сообщается, около 9 утра патрульные получили вызов о ДТП на бульваре Ивана Лепсе. По словам водителя Hyundai, он наехал на женщину-пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть. Женщина хотела перейти от остановки трамвая на другую сторону проезжей части в неустановленном для этого месте.

К месту происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Женщину госпитализировали. Как видно на записи, пострадавшая после столкновения попала на капот машины и упала с него на землю, ударившись спиной. В каком состоянии находится пострадавшая — неизвестно. Кто виновен в ДТП и какое последует наказание — установит следствие.

Видео: Facebook/Патрульна поліція Києва

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Києва

Ранее сообщалось, что на видео попал момент ДТП под Киевом, в котором пожилую женщину сбил внедорожник.

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