В Киеве состоялись технические испытания Шулявского путепровода перед открытием. По мосту пустили восемь 30-тонных грузовиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Twitter в пятницу, 27 декабря.

"Состоялись испытания Шулявского путепровода. Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция", – написал мэр.

Фото: twitter.com/Vitaliy_Klychko

В столичной мэрии утверждают, что Шулявский мост будет открыт уже на этой неделе. Чтобы запустить движение по путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью.

Новый Шулявский мост уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. После этого и прошли испытания.

Напомним, что несколько дней назад Шулявский мост в Киеве начали асфальтировать.

Также мы писали о том, что фирма Микитася, которая не может достроить Шулявский мост, получила тайный заказ от Минобороны почти на 700 млн грн.