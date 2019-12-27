В течение 2019 года за преступления против основ национальной и общественной безопасности к различным срокам и видам наказания приговорили 90 человек, включая 24 за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 декабря.

"Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств. Среди них:

государственная измена (ст.111 УК Украины) – 57;

шпионаж (ст. 114 УК) – 7;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК) – 4;

террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) – 54.

Как сообщалось, суд в Полтавской области приговорил к 12 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.

Также мы писали, что в Харькове 85-летний ученый Логунов, которому вынесли приговор за госизмену, объявил голодовку.