В 1620 гривен обойдется в этом году новогодний стол украинской семье из четырех человек. Речь идет о пиршестве без особых деликатесов. Такие данные привели специалисты "Института аграрной экономики" во время пресс- конференции на тему "Новогодний стол 2020: сколько потратят украинцы", передает УНН.

"Новогодний стол 2020 обойдется украинской семье из четырех человек в 1620 гривен. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090 гривен", - сообщили во время пресс конференции.

Напомним, что накануне Нового года в Украине подешевел борщевой набор обощей, но существенно подорожали мандарины.

Также "Страна" писала о том, что надеть для встречи Ноого года и давала советы по выбору наряда.