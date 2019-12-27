В Гороховсом районе Волынской области утром в пятницу, 27 декабря, произошла авария с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса. Шесть человек находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

ДТП случилась около 8:00 утра на автодороге Львов-Радехов-Луцк вблизи села Софиевка Гороховского района.

"Рейсовый автобус "Mercedes-Benz Vario" сообщением "Вараш-Львов" столкнулся с микроавтобусом "Opel Movano". По предварительной информации в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения" - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что за рулем автобуса "Mercedes-Benz" находился 55-летний житель Ровенской области. Водитель столкнулся микроавтобусом "Opel Movano", находившемся под управлением 32-летнего жителя Иваничивского района, который двигался во встречном направлении.

На месте работает полиция. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба полиции

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