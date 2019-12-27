Правительство Украины отменило ограничения монетизации льгот на коммуналку. С 1 января 2020 года все льготники смогут перейти на наличную форму выплат. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министра Украины Алексей Гончарук.

"Правительство отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - написал Гончарук.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk/219

Отметим, что средний размер субсидий в стране уменьшился. Так, средний размер субсидии, предоставляемой на оплату ЖКХ на одно домохозяйство, в октябре 2019 года уменьшился на 8,7%, до 492,1 грн.

Как сообщалось, в Украине остаток немонетизированной субсидии будет возвращаться в бюджет.