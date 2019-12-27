Оклады судей местных и апелляционных судов могут "заморозить". Об этом говорится в законопроекте, который внес в Верховную Раду Кабинет Министров Украины.

"Согласно проекту Закона, откладывается на один год норма Закона относительно определения с 01.01.2020 должностных окладов для судьи местного суда в размере 30 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 01 января календарного года.

Соответственно, в 2020 году размер должностных окладов составит для судьи местного суда 25 прожиточных минимумов, а для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года", - указано в законопроекте.

Реализация проекта закона позволит обеспечить сбалансирование государственного бюджета, считают в правительстве.

В качестве объяснения КМУ приводит следующие аргументы.

"Конституционный Суд Украины в своем решении от 25.01.2012 № 3-рп/2012 по делу по конституционному представлению правления Пенсионного фонда Украины относительно официального толкования положений статьи 1, частей первой-третьей статьи 95, части второй статьи 96, пунктов 2, 3, 6 статьи 116, части второй статьи 124, части первой статьи 129 Конституции Украины, пункта 5 части первой статьи 4 Бюджетного кодекса Украины, пункта 2 части первой статьи 9 Кодекса административного судопроизводства Украины в системной связи с отдельными положениями Конституции Украины установил, что согласно правовой позиции Конституционного Суда Украины, изложенной в Решении от 26.12.2011 № 20-рп/2011, предусмотренные законами социально-экономические права не являются абсолютными", указано в пояснительной записке.

Там добавляют, что механизм реализации этих прав может быть изменен государством, в частности, из-за невозможности их финансового обеспечения путем пропорционального перераспределения средств с целью сохранения баланса интересов всего общества. "Кроме того, такие меры могут быть обусловлены необходимостью предотвращения или устранения реальных угроз экономической безопасности Украины, что в соответствии с частью первой статьи 17 Конституции Украины является важнейшей функцией государства", - указано в пояснительной записке.

Следует отметить, что сравнительная таблица подписана Директором Департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александром Олейником, а пояснительная записка - министром юстиции Денисом Малюською.

Напомним, что Венецианская комиссия обнародовала заключение, чем грозит Украине судебная реформа.

Также мы писали о том, что Рада в два раза сократила состав Верховного суда Украины.