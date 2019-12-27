Королева красоты "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх заявила, что в родном городе ее преследуют националисты после того, как она съездила в Москву.

"Я прилетела в аэропорт. Выхожу - ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: "Может, тебя обратно в Москву отправить?" - рассказала девушка.

По словам Натальи, она не делала никаких политических заявлений, так что "репрессии" со стороны националистов безосновательны. В то же время она добавила, что не видит ничего плохого в поездках в Россию и в связях с российскими гражданами.

Наталья Болюх. Фото: wz.lviv.ua

Напомним, ранее журналисты заподозрили королеву красоты Львова в связи с московским чиновником.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове националисты выступили против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта.

Также мы сообщали, что Лукашенко боится прихода к власти националистов в Украине больше, чем НАТО.