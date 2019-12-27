Днепровский олигарх и бывший владелец ныне национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский уверен в том, что ему удастся вернуть себе право собственности на банк.

Об этом он рассказал журналистам после того, как вышел со встречи с главой Офиса президента Андреем Богданом, сообщают "Схемы".

Журналист напомнил олигарху, что при президентстве Порошенко Коломойский потерял ПриватБанк.

Но миллиардер в ответ высказал уверенность, что банк скоро вернется под его контроль

"Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну...Не именно законным путем, так как положено по законодательству... Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости", - заявил Коломойский.

"МВФ говорит, что ни в коем случае, ни при каких условиях банк не возвращать Коломойскому. Ну, не можете вернуть - скажите, что вы не можете под давлением внешних партнеров. Но я хочу, чтобы сначала дали оценку как у меня его забрали. Справедливо или несправедливо. Если несправедливо - пусть накажут тех, кто его забрал. А дальше мы будем говорить. Вопрос ведь даже не в той компенсации, которую там они пытаются в законе прописать, в незаконном законе пытаются прописать, как ничего не вернуть. Так вы просто объявите - вы же страна, государство, у вас есть суверенитет. Скажите, что вы ничего возвращать не собираетесь. Чего вот это мучиться и что-то прописывать", - сказал Коломойский.

Видео: YouTube/Радіо Свобода

Напомним, ранее стало известно, что МВФ потребовал от Украины разрешить продажу земли и не возвращать Приватбанк Коломойскому, если страна хочет получить поддержку валютного фонда.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацбанке заявили, что лишат Коломойского права голоса по "Привату", если ему вернут акции.

Также мы рассказывали, что СБУ возмутились решением Приватбанка подать иск на Коломойского в Израиле.