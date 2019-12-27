Преступник в Луцке совершил нападение на финансовое учреждение Euro Post, при этом выстрелив в голову директору отделения, который находился в помещении. Об этом сообщают Волынские новости в пятницу, 27 декабря.

Как сообщается, попытка ограбления оказалась неудачной, поэтому после выстрела он скрылся. Полиция Луцка объявила план перехвата "Сирена".

По данным издания, за жизнь пострадавшего борются медики, его готовят к операции по извлечению пули из головы. По словам врача-терапевта приемного отделения Луцкой городской клинической больницы Ольги Козы, утром 27 декабря в медучреждение доставили двух пациентов: женщину в стрессовом состоянии (вероятно – кассир, – Ред.) и мужчину с огнестрельным ранением головы.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, его готовят к операции, во время которой будут доставать пулю из головы. По данным источников издания, пострадавший мужчина является директором отделения финучреждения.

По данным "Страны", нападавший был одет в военную форму.

Ранее сообщалось, что в Луцке задержали мужчину, угрожавшего взорвать торговый центр.

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