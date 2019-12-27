В Национальном агентстве по борьбе с коррупцией и администраторе реестров Минюста успешно завершили испытания автоматизированного доступа к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба НАПК.

Как сообщается, тестирование прошло успешно, поэтому автоматизированный доступ был открыт к реестрам в промышленной среде с использованием защищенных каналов связи Национальной системы конфиденциальной связи.

"Таким образом, Национальное агентство имеет доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимым для проверки деклараций в автоматизированном режиме", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского №1029 о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в законодательство по реформе НАПК, финансирование партий и деклараций руководства Офиса Президента.

Как сообщалось, конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.