Известный олигарх из Днепра и бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский недоволен тем, что курс доллара так резко опустился по отношению к украинской гривне и сейчас установился примерно на отметке 23.

Об этом он заявил журналистам после тайной встречи с главой Офиса президента Андреем Богданом, сообщают "Схемы".

Журналист сказал Коломойскому, что власть Зеленского если не помогает его бизнесу, то как минимум не мешает. На что олигарх ответил так:

"Я могу вам сказать, что точно намеренно не мешает. Но курс 23 сам за себя говорит...Я чувствую давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие", - заявил бывший владелец ПриватБанка.

Видео: YouTube/Радіо Свобода

Ранее "Страна" писала, что Приватбанк подал новый иск против Коломойского на $600 млн.

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