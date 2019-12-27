Кабинет министров Украины упростил процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для защищавших Украину добровольцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram

"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке", - написал Гончарук во вторник, отметив, что ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.

"Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - сказал он.

Гончарук заявил, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Фото: t.me/PMHoncharuk

Таким образом, Кабмин утвердил порядок оформления ходатайства командира подразделения Вооруженных сил и других военных формирований, правоохранительных органов, государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями, который выполнял задачи антитеррористической операции, осуществлял меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, для выдачи иностранцам или лицам без гражданства вида на жительство.

Напомним, что Зеленский подписал закон о статусе участника боевых действий для добровольцев.

Также мы писали о том, что Зеленский изменил порядок оформления удостоверяющих личность и гражданство документов для жителей Донбасса и переселенцев

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