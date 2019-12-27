Апелляционный суд Киева в пятницу перенес рассмотрение жалобы Виталия Галенченко - адвоката подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанта ВСУ, музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер) - на решение Печерского районного суда Киева об избрании Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал агентству Интерфакс-Украина Галенченко, его апелляционная жалоба по вине канцелярии суда первой инстанции находилась на почтовом отделении и не поступила в суд своевременно, когда рассматривалась первая апелляция.

"Наконец-то Апелляционный суд принял ее к рассмотрению, на судебном заседании сегодня было принято решение о переносе ее рассмотрения на 15:00 8 января", - сказал адвокат.

Он отметил, что как защитник Антоненко имеет право настаивать на рассмотрении этой апелляции. При этом адвокат добавил, что ранее в судебной практике подобного не было, так как аналогичные жалобы объединялись в одно производство.

"Моя апелляция касается решения Печерского суда от 14 декабря об избрании меры пресечения в виде ареста. Надеюсь, что она будет рассмотрена", - сказал Галенченко. Адвокат выразил надежду на то, что в случае рассмотрения его апелляции Антоненко может быть изменена мера пресечения.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Антоненко перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет, который был найден правоохранителями на следующий день в том же доме, в котором проживает подозреваемый. В пакете был предмет, похожий на мину МОН-50 в полуразобранном состоянии, он был подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной. По результатам экспертизы в Нацполиции заявили, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли на изъятой у Антоненко мине.

Также мы писали о том, что 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Антоненко. Мера пресечения действует до 8 февраля 2020. 23 декабря Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. Решение обжалованию не подлежит.