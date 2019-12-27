Журналистам в первый раз удалось зафиксировать тайную встречу руководителя Офиса президента Андрея Богдана и олигарха Игоря Коломойского. Поздно вечером 25 декабря сняли, как руководитель ОП и олигарх вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в центре Киева. Об этом пишут "Схемы".

Журналисты заметили, как вечером 25 декабря кортеж Андрея Богдана уехал из Офиса президента. Сначала глава ОП встретился в итальянском ресторане на Печерске с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Встреча длилась около часа.

Богдан и Коболев

Позже в тот же вечер "Схемы" заметили, как водитель Богдана зашел в гостиницу Premier Palace. Потом в пятизвездочный отель в центре Киева приехал олигарх Игорь Коломойский. Чуть позже прибыл и бизнес-партнер олигарха Тимур Миндич.

Журналисты позвонили в ресторан чтобы проверить, пускают туда посторонних посетителей. Там подтвердили, что стол можно забронировать. Тогда же "Схемам" удалось зафиксировать охранников топ-лиц страны, которые заметно нервничали, увидев представителей СМИ.

Как выяснилось, на встрече кроме Богдана и Коломойского присутствовали бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы "Приват" Михаил Киперман, а также экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер, а также партнер Коломойского Тимур Миндич.

Сразу после встречи журналистам удалось пообщаться с Коломойским. Он категорически отрицал встречу с главой ОП: "Когда я пришел, его уже не было". В то же время он отрицает слухи, согласно которым между ними произошло отдаление: "Врут. Недоброжелатели", - говорит Коломойский.

"И он мне звонит, и я беру трубку. А чего он должен удаляться от меня? Мы же друзья", - добавил Коломойский.

Фото: Схемы

Ранее "Страна" писала, что в Нацбанке заявили, что лишат Коломойского права голоса по "Привату", если ему вернут акции.

Также мы рассказывали, что Приватбанк подал новый иск против Коломойского на $600 млн.