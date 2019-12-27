В пятницу в офисе Национального союза журналистов Украины состоялась дискуссия на тему журналисткой несолидарности, после нападений на работников СМИ около Апелляционного суда в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

Как сообщается свои истории угроз и травли рассказали корреспондент "Страны" Юлия Корзун и журналист телеканала ZIK Алла Жизневская. Также осудил разделение журналистов на "правильных" и "неправильных" эксперт Академия Украинской Прессы Андрей Юричко, а о росте нападений на женщин-журналисток говорила первый секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Однако, как отмечает Томиленко, те, кто поддерживал нападения радикалов и высказывал оскорбления в адрес журналистов в соцсетях, так и не решились прийти на дискуссию и повторить свои слова в живую.

"Идиоты", "пропагандистское дерьмо", "туповатые", "воришки", "разговор с врагами один - на уничтожение", "выгонять их с позором", "животные", "антиукраинская чесотка", "замазганое чмо", "медиабл*", "шавки".... Те украинские журналисты, которые так легко в Фейсбуке вешают ярлыки, оскорбляют и угрожают другим медийщикам на приглашение прийти на дискуссию и повторить это откровенно в глаза... так из Фейсбука и не вышли", - отмечает глава НСЖУ.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Как сообщалось, 24 декабря возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов. В частности, был избит корреспондент издания Sharij.net. Также угрозы в свой адрес получила журналист "Страны" Юлия Корзун, а сотрудница телеканала ZIK Алла Жизневская получила удар по рукам, когда снимала происходящее на камеру телефона.

Отметим, что журналист "Страны" смогла покинуть здание суда после заседания по делу Шеремета лишь с частной охраной. Полиция при этом бездействовала.