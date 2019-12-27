Пилоты упавшего в Казахстане самолета Fokker-100 готовились к взлету в штатном режиме. Это следует из записи переговоров диспетчеров с экипажем самолета, которую в пятницу, 27 декабря, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на ВПП, затем взлететь, а потом связь с ними пропала. Тем временем взлетно-посадочную полосу уже должен был занять другой самолет рейса 671 до Нур-Султана авиакомпании Air Astana. Работники аэропорта призвали их подождать: местонахождение Fokker не было установлено.

Вот расшифровка последних переговоров диспетчеров с экипажем.

"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - говорит диспетчер.

"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - отвечает пилот.

"Доброго пути!" - прощается вышка.

Далее диспетчер несколько раз безуспешно запрашивает взлетевший борт:

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Круг"...

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер предупреждает летчиков в другом лайнере.

"Astana-671, мы не знаем, где находится Fokker-100".

Затем прозвучал сигнал тревоги.

"671 (обращение к пилотам Air Astana - Ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет".

Видео: youtube.com

Напомним, что самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение утром в пятницу, 27 декабря. Во время взлета он начал терять высоту, пробил ограждение и врезался в здание. В результате погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, десятки пострадали.

Также мы писали о том, что при крушении самолета в Казахстане выжили украинцы.

При этом двое украинцев, которые выжили, находятся в больнице с переломами позвоночников.